Ação instantânea evita assalto na área central de Poços

A Guarda Civil Municipal, através da equipe de vídeo monitoramento flagrou uma tentativa de assalto na Rua Assis Figueiredo na madrugada desta segunda-feira (11), em Poços de Caldas. Após monitorar o suspeito, a equipe fez o acompanhamento do homem e conseguiu prendê-lo na hora da abordagem.

Segundo a GCM, o suspeito seguia duas adolescentes por alguns minutos, tentou agredi-las e usou uma faca para ameaçá-las. Os guardas acompanhavam tudo pelas câmeras e o caso foi repassado para uma equipe que patrulhava a área central que chegou no momento exato em que o homem tomava o celular de uma das vítimas.

As adolescentes de 16 e 12 anos, correram em direção a viatura pedindo ajuda. O homem saiu correndo pela Rua Rio de Janeiro, mas foi abordado e detido. Ainda segundo a Guarda, foi necessário uso de disparo do dispositivo incapacitante para contê-lo.

Todos foram conduzidos à Delegacia. Com o homem foram encontrados uma faca e o celular roubado de uma das adolescentes. O material foi apreendido e apresentado na Delegacia. O homem foi encaminhado ao presídio.

Poços de Caldas conta com câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade que acompanham em tempo real qualquer movimentação. Existe ainda um trabalho integrado entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, com a Guarda Municipal.

Segundo o coordenador da Guarda Civil Municipal, inspetor Marcelo Gavião Bastos, a Guarda Municipal tem previsão da chegada de mais câmeras de segurança que serão espalhadas pela cidade. “Conta também com todo o sistema integrado entre cidades com tecnologia, que usa a leitura de placas de veículos por milhares de câmeras espalhadas por rodovias e em poucos segundos informações de diversos bancos de dados se cruzam. Conta ainda com o drone e toda a rede digital de comunicação, além das BodyCams que já começam a ser operadas na próxima semana. Todos esses benefícios para aumentar a segurança na cidade sendo monitorada 24 horas por dia.”

