Acidente de trânsito em Poços de Caldas resulta em prisão por embriaguez ao volante

Na madrugada do dia 7 de setembro, por volta das 00h27min, um incidente de trânsito sem vítimas chamou a atenção das autoridades em Poços de Caldas. A Polícia Militar foi acionada e imediatamente se dirigiu à Rua Júlia Scassioti, no bairro Jardim Paraíso, para atender a ocorrência.

O acidente envolveu um automóvel e um semi-reboque, sem deixar feridos. A condutora do veículo, uma mulher de 52 anos de idade, devidamente habilitada, estava ao volante de um VW/Gol branco, registrado em Poços de Caldas. O automóvel colidiu com um semi-reboque SR/Librerato SRPR, de cor amarela, também registrado na cidade, que estava estacionado na via. Como resultado do impacto, o automóvel acabou capotando.

A condutora apresentava sinais visíveis de embriaguez. As autoridades ofereceram a ela o teste do etilômetro, porém, ela recusou-se a realizá-lo. Diante da situação, a mulher foi presa em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante.

Após sua prisão, a condutora foi encaminhada ao Hospital Margarita Morales, onde recebeu atendimento médico de plantão. Posteriormente, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.

Quanto ao semi-reboque envolvido no acidente, as autoridades constataram que ele não sofreu danos significativos. No entanto, o automóvel VW/Gol foi apreendido pelas autoridades por envolvimento em crime de trânsito e posteriormente removido por um guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN/MG.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM