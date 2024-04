Acidente entre bicicleta e motocicleta mobiliza equipes de resgate em cruzamento na zona leste de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Colisão entre bicicleta e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida, no início da tarde de ontem, 01, no cruzamento da Avenida Presidente Wenceslau Braz, zona leste de Poços de Caldas. A Guarnição de Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate encontrou a vítima da bicicleta deitada no chão, consciente e orientada, porém queixando-se de dores no tornozelo esquerdo, além de apresentar escoriações pelo corpo. O motociclista envolvido no acidente não sofreu ferimentos e optou por não receber atendimento médico.

Diante da situação e visando prevenir possíveis complicações, os socorristas procederam com a imobilização da vítima em uma prancha longa, acompanhada do uso de colar cervical, além de imobilizar o tornozelo afetado. Em seguida, a vítima foi cuidadosamente transferida para a Unidade de Resgate (UR) e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima para avaliação médica e tratamento especializado.

Enquanto as equipes de resgate prestavam assistência, a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao local, embora não tivesse chegado ainda quando a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros se retirou da cena do acidente. A esposa da vítima e o motociclista permaneceram no local, aguardando as providências necessárias por parte das autoridades competentes.