Adefip está entre as 100 melhores ONGs do Brasil

O Prêmio Melhores ONGs anuncia as 100 organizações brasileiras do terceiro setor vencedoras em 2023. Na lista, que já está disponível no site premiomelhores.org, é possível conhecer o nome das organizações reconhecidas por suas boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento. Essa é a sétima edição do Prêmio, realizado pelo Instituto O Mundo que queremos (IOMQQ) e pelo Instituto Doar, com o patrocínio da Ambev VOA e apoio do Instituto Humanize, Prosas e Toyota do Brasil.

A ADEFIP-Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, está entre as 100 pela quarta vez. A ADEFIP atua há mais de 36 anos com a missão de “Oportunizar através da reabilitação e habilitação a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, realizando mais de 5000 atendimentos gratuitos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência física.

“Esse reconhecimento é motivo de muita alegria e orgulho para todos nós da ADEFIP.O resultado desse Prêmio nos coloca entre as 100 Melhores Ongs do Brasil pelo Sem dúvida um esforço coletivo de muitas mãos e apoiadores. Juntos Somos Mais! Destaca Ana Paula Tranche, Presidente Voluntária ADEFIP.

“Quando criamos o Melhores, nosso objetivo incentivar a cultura de doação no Brasil. Com o passar dos anos, virou algo maior que isso. Hoje, já temos a certeza de que estar na lista das melhores pode mudar a história de uma organização”, afirma Cássia Christe, diretora do IOMQQ. “O Melhores ONGs reconhece as organizações empenhadas em fazer o bem de todas as formas, para todos os públicos, em todas as causas. Quando você ouve a palavra ‘ONG’, já entende que tem ali um grupo de pessoas que criou alguma associação sem fins lucrativos para o bem comum. Isso é a beleza da sociedade trabalhando para resolver os problemas”, completa Alexandre Mansur, diretor de projetos do IOMQQ.

Os destaques nas categorias especiais serão conhecidos durante a cerimônia oficial de premiação, prevista para acontecer em dezembro de 2023. Além das 100 melhores, serão premiadas as melhores ONGs por estado, causa, as dez melhores de pequeno porte, a melhor entre elas e a Melhor ONG do ano. “É um evento consolidado, mas a cada ano gostamos de trazer surpresas. Este ano, na cerimônia ao vivo, vamos trazer uma grande novidade”, antecipa Marcelo Estraviz, diretor Instituto Doar.