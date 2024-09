ADEFIP Realiza Bazar Beneficente de 2 a 6 de Setembro

Local: Rua Rio de Janeiro, nº 85

Horário: 8h30 às 17h

A ADEFIP (Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas) tem o prazer de anunciar a realização de mais uma edição do seu tradicional Bazar Beneficente, que ocorrerá entre os dias 2 e 6 de setembro, na Rua Rio de Janeiro, nº 85, das 8h30 às 17h.

Este evento é um marco no calendário anual da ADEFIP, sendo uma das principais fontes de arrecadação que possibilitam a continuidade e expansão dos serviços oferecidos pela instituição. O Bazar conta com a venda de diversos produtos, incluindo roupas, acessórios, calçados, entre outros itens, todos a preços acessíveis.

A presidente voluntária da ADEFIP, Ana Paula Tranche, destaca a importância do Bazar: “O Bazar é fundamental para a sustentabilidade dos nossos projetos e para a manutenção do trabalho que desenvolvemos junto às pessoas com deficiência física. É também uma oportunidade de integração e mobilização da comunidade em prol de uma causa nobre.”

Os recursos arrecadados serão destinados à manutenção dos programas de reabilitação e inclusão social oferecidos pela ADEFIP, que há anos vem proporcionando apoio e oportunidades para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência física.

Convidamos toda a comunidade a participar e contribuir com esta causa. A presença e o apoio de cada um são essenciais para que possamos continuar nosso trabalho e ampliar o alcance das nossas ações.

