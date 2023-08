AGOSTO LILÁS: Ações de conscientização contra a violência a mulher acontece durante todo o mês

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Promoção Social por meio da Rede de Mulheres de Poços de Caldas, realiza durante todo o mês de agosto a campanha “Agosto Lilás” de conscientização que visa combater e prevenir a violência contra a mulher. Nesse período, são promovidas diversas ações, debates e mobilizações em todo o mundo, buscando sensibilizar a sociedade sobre a importância de erradicar esse grave problema que afeta milhões de mulheres todos os anos.

Os dados sobre a violência contra a mulher são alarmantes e demonstram a urgência de uma mudança cultural e social. Segundo relatório de instituições como a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada três mulheres já foi vítima de violência física ou sexual em algum momento de suas vidas. Essa realidade cruel e inaceitável atinge todas as idades, raças, classes sociais e regiões do mundo, revelando-se como um fenômeno universal.

No Brasil, por exemplo, os números também são preocupantes. Segundo o último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), foram registrados mais de 180 mil casos de violência doméstica somente no ano anterior ao agosto atual. Essa violência pode assumir diferentes formas, como agressões físicas, psicológicas, sexuais e patrimoniais, impactando a vida das vítimas, suas famílias e toda a sociedade.

Segundo a secretaria de Promoção Social, Marcela Carvalho, a violência contra a mulher não é apenas um problema individual ou familiar. “É uma questão estrutural que reflete desigualdades de gênero profundamente enraizadas em nossa sociedade. Por isso, o combate a essa violência deve ser uma ação coletiva, envolvendo instituições, governos, organizações não governamentais e cada cidadão consciente de que almeje uma sociedade justa e igualitária.”

Durante o Agosto Lilás, são realizadas ações de conscientização, palestras, debates, campanhas educativas e mobilizações nas redes sociais, com o intuito de sensibilizar e informar a população sobre a gravidade da violência contra a mulher. É um momento de reflexão para quebrar o silêncio que muitas vítimas ainda enfrentam, incentivando-as a denunciar e buscar apoio, além de promover a cultura do respeito e da empatia.

Em Poços de Caldas no dia 03 de agosto as 9h30 tem o lançamento da campanha na cidade, no mirante Santa Rita.

É fundamental que, ao longo do ano, sejam implementadas políticas públicas eficazes de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, com a garantia de atendimento adequado e acolhimento às vítimas. Também é necessário que a sociedade não tenha o propósito de desconstruir comportamentos e atitudes que perpetuem a violência e discriminem as mulheres.

O Agosto Lilás é um seguidor de que a luta pela igualdade de gênero e pelo fim da violência contra a mulher deve ser contínuo e incansável. Somente com a conscientização, a educação e a mudança de valores poderemos construir uma sociedade mais justa, inclusiva e segura para todas as mulheres.

Serviços:

PAEFI Mulher

Em Poços, o Núcleo da Mulher é uma das frentes de trabalho do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado na Rua Laguna, 820 – Jardim dos Estados. O CREAS funciona das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. O telefone é o 3697-2626 e WhatsApp 035 9 8871 -1158

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Poços de Caldas

Endereço: Av. Dr. David Benedito Otoni, 527 – Jardim dos Estados. Telefone: 3712-9647. Denúncias 180.

PROGRAMAÇÃO

03/08/23 – Abertura Oficial

Local: Mirante Santa Rita

Horário: 09 h 30 min

Atividade Cultural

Dia: 07/08/23 – Passeata

Horário: 13 h

Trajeto: Concentração Praça Pedro Sanches (coreto), vira Pernambuco –

Desce Assis Figueiredo. Parada na esquina da Prefeito Chagas para panfletagem

Dia: 08/08/23 e 09/08/23 – Roda de conversa com estudantes das escolas Municipais e Estaduais

Dia: 10/08/23 – Ação Educativa e Cultural

Esquete sobre Violência contra as mulheres;

Stands: SMPS. SMS, PM, DEAM

Local: Rua São Paulo (entre a Rua Assis Figueiredo e a Praça Pedro Sanches)

Horário: de 13 h às 16 h

Na semana de 14/8 a 18/8 – Rodas de Conversa com as pessoas atendidas nos serviços

de saúde, educação, assistência social e instituições socioassistenciais.