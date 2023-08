Agosto Lilás – Campanha reforça mais um instrumento de denúncia contra a violência doméstica – Sinal Vermelho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Promoção Social, realiza um mês dedicado à conscientização e combate à violência contra as mulheres, diversas ações estão sendo realizadas com apoio da polícia Civil, Militar e diferentes frentes da Rede da Mulher.

Pelas redes sociais ações educativas também são intensificadas visando alertar e proteger a população e com o objetivo principal de chamar a atenção para as diversas formas de agressão que as mulheres podem enfrentar, sejam elas verbais, psicológicas, sexuais, patrimoniais ou morais, ações explicativas estão sendo disponibilizadas.

Minas Gerais é o terceiro estado com mais ligações pedindo socorro por violência doméstica no Brasil em 2022, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Conforme o levantamento, no ano passado foram 31.908 ligações realizadas para o 190 contra 25.156, em 2021.

O levantamento ainda indica que o estado é o segundo com mais casos de feminicídio registrados. Em 2022, 171 mulheres foram mortas, registrando um aumento de 9,9% de casos em comparação ao ano de 2021 – quando 155 mulheres foram mortas.

A Campanha Sinal Vermelho é um projeto poderoso e inovador que busca fornecer às vítimas de violência doméstica uma maneira discreta e eficaz de pedir ajuda. Ela envolve uma parceria entre organizações não governamentais, governamentais e empresas privadas para conscientizar e combater essa forma de abuso silencioso. O conceito é simples, mas de grande impacto: as vítimas podem sinalizar sua situação de perigo desenhando um “Sinal Vermelho” na palma da mão e mostrando-o em farmácias ou estabelecimentos conveniados. Os funcionários treinados reconhecerão esse sinal e tomarão as medidas judiciais para oferecer assistência imediata e confidencial.

Uma das maiores vantagens dessa campanha é sua abordagem discreta, que permite que as vítimas busquem ajuda sem alertar seus agressores. Isso é especialmente importante em situações em que o medo e a intimidação impedem as vítimas de buscar apoio abertamente. Além disso, a parceria entre diferentes setores da sociedade, como farmácias e organizações de apoio às vítimas, demonstra a importância da colaboração na luta contra a violência doméstica.

Segundo a secretária de Promoção Social, a Campanha Sinal Vermelho é um testemunho inspirador de como a sociedade pode unir forças para enfrentar um problema tão sério como a violência doméstica. “Ela oferece uma mensagem de esperança para as vítimas, lembrando-as de que não estão sozinhas e a ajuda está ao alcance de suas mãos. Ao levantar o “Sinal Vermelho” contra a violência doméstica, estamos reafirmando nosso compromisso com a segurança, o respeito e a liderança de todos, independente de gênero, idade ou origem. Juntos, podemos criar um mundo onde o medo dá lugar à coragem e onde o amor e o apoio prevalecem sobre a violência.”

Serviços:

PAEFI Mulher

Em Poços, o Núcleo da Mulher é uma das frentes de trabalho do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado na Rua Laguna, 820 – Jardim dos Estados. O CREAS funciona das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. O telefone é o 3697-2626 e WhatsApp 035 9 8871 -1158

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher Poços de Caldas

Endereço: Av. Dr. David Benedito Otoni, 527 – Jardim dos Estados. Telefone: 3712-9647. Denúncias 180.

NÃO SE CALE. DENUNCIE! SUA VIDA, IMPORTA!

DISQUE 180