Alcoa de Portas Abertas recebe alunos das escolas Criativa Idade e Padrão Parque das Nações

O programa apresenta processos e inclui tour por áreas operacionais

Na tarde do dia 25 de outubro, a Alcoa Poços de Caldas recebeu estudantes do Ensino Médio das escolas Criativa Idade e Estadual Padrão Parque das Nações, de Poços de Caldas, para participarem do Programa Alcoa de Portas Abertas.

A visita teve início no escritório, onde Rodrigo Acúrcio, engenheiro de Processo da Refinaria, apresentou como são fabricados e utilizados todos os produtos da empresa. Um tour pela Fábrica também fez parte da programação para apresentar as áreas de Mineração, Refinaria, Metal e Filtro Prensa – importante tecnologia para a disposição de resíduos secos –, além das Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs). Os participantes também conheceram as ações desenvolvidas com as comunidades locais por meio do Instituto Alcoa e da Alcoa Foundation.

A aluna Eduarda Gonçalves, de 18 anos, do 3º ano do Ensino Médio, ficou impressionada com a estrutura da companhia, os projetos socioambientais e o respeito à diversidade e inclusão. “É muito bom saber que a Alcoa valoriza profissionais da comunidade LGBTQIAP+”, destacou.

Esta foi a primeira visita das escolas à companhia, porém a parceria com a Alcoa já tem dois anos com o programa Conexão Verde, que oferece aulas de itinerário informativo no Parque Ambiental da Alcoa.

Maria Carolina Nassif, coordenadora da Criatividade, explica que o Conexão Verde atende também alunos da Escola Estadual Padrão. “Semanalmente, estudantes do ensino médio das duas escolas se reúnem no Parque Ambiental para vivenciarem e aprenderem, na prática, assuntos relacionados à natureza, sustentabilidade e pesquisa”. E, finaliza, que “conhecer a Alcoa foi uma experiência fantástica para os alunos. Eles já conhecem o Parque, que é uma área reflorestada, e agora puderam entender o processo como um todo”.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo. Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo. Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.