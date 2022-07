Rota do Vulcão XCM acontece no dia 7 de agosto

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 7 de agosto, a Associação de Ciclistas de Poços de Caldas (ACPC) vai realizar a 2ª Maratona Rota do Vulcão XCM, projeto que tem patrocínio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura.

A modalidade Mountain Bike Cross Country Marathon (XCM) é uma categoria praticada em estradas de terra, trilhas e asfalto. Os circuitos costumam ser longos, com duração média de 2 horas ou mais. “A grande repercussão que tivemos na primeira prova nos deu ânimo para realizar esta segunda edição, porém, com um novo trajeto, mais categorias, mais premiações e o melhor, na nossa sede”, diz Arison Siqueira, presidente da ACPC. A sede foi reformada no ano passado em parceria com a Prefeitura.

A largada da rota vai ser rua Ângelo Jáculo s/n, no Bortolan. As inscrições já foram encerradas e somam 310 participantes.

Ao todo, serão três trajetos: 15km, 25km e 50km. Os participantes vão receber medalhas e kits. Os cinco primeiros colocados de cada uma das categorias vão receber troféu. Para a categoria elite da pró masculina e feminina, além dos troféus, haverá também premiação em dinheiro. O evento esportivo inclui ainda shows, praça de alimentação e prova infantil.

“Depois de alguns anos sem prova de MTB em Poços de Caldas, no ano passado realizamos uma prova com o nome Maratona Rota do Vulcão, para homenagear o recém inaugurado cicloturismo Rota do Vulcão da nossa região. O sucesso foi tanto que novamente realizaremos uma nova prova este ano, porém em outro local, para diversificar, e faltando menos de 15 dias para a prova, as inscrições já se encerraram, atingindo o limite máximo de inscritos”, diz o secretário de Esportes, Fernando Henrique dos Santos. “Além de agradar os ciclistas locais, centenas de ciclistas de outras cidades virão para conhecer Poços de Caldas”, acrescenta.