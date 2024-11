Alcoa Foundation e Museu das Águas Brasileiras se unem para formar jovens lideranças na luta contra a escassez de água

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Projeto “Mãos que Cuidam das Águas” abre inscrições para capacitar professores diante das mudanças climáticas

São Paulo, novembro de 2024 – O aumento da seca extrema na Amazônia, intensificada pelas mudanças climáticas, evidencia a urgência que a preservação da água deve ser tratada. Diante desse cenário, o Museu das Águas Brasileiras, com apoio da Alcoa Foundation, formará lideranças engajadas na gestão e conservação dos recursos hídricos. O projeto “Mãos que Cuidam das Águas” está em busca de professores do ensino fundamental ou médio para capacitá-los sobre temas relacionados à conservação da água, manejo adequado e práticas ancestrais, desenvolvimento de atitudes sustentáveis, valorização do patrimônio cultural e ambiental para um futuro mais sustentável. A capacitação dos professores acontecerá em dezembro de forma online, com o tema: “Cuidado e Conservação das Águas”. As inscrições estão abertas até 30 de novembro e podem ser feitas diretamente no site: https://palmas.uft.edu.br/museudasaguasbrasileiras/activities/maosquecuidamdaagua/.

“Os jovens são a próxima geração de líderes e tomadores de decisão. Ao serem capacitados desde cedo, eles desenvolvem uma consciência ambiental ainda mais profunda, com o poder de influenciar mudanças culturais e comportamentais de quem está a sua volta. A formação de jovens lideranças contribui para que eles possam atuar de forma ativa, propondo soluções inovadoras e engajando suas comunidades”, destaca Tatiana Bizzi, gerente de Programas Comunitários da Alcoa.

A missão da Alcoa Foundation é investir onde a empresa está presente, fazendo parcerias com as comunidades para atender às necessidades locais de maneira sustentável. Com uma estratégia que envolve doações corporativas e voluntariado por parte dos colaboradores, os esforços filantrópicos da organização contribuem para programas que protegem e preservam o meio ambiente, além de promoverem o acesso igualitário à educação e oportunidades de desenvolvimento econômico e social.

Sobre a Alcoa Brasil

Referência mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com 17 mil colaboradores, diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “agir com integridade”, “trabalhar com excelência”, “cuidar das pessoas” e “liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Sobre a Alcoa Foundation

A missão da Alcoa Foundation é investir onde a Alcoa empresa está presente, fazendo parcerias com as comunidades para atender às necessidades locais de maneira sustentável. Com uma estratégia que envolve doações corporativas e voluntariado por parte dos funcionários, os esforços filantrópicos da organização contribuem para programas que protegem e preservam o meio ambiente, além de promoverem o acesso igualitário à educação e oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Para mais informações, acesse www.alcoa.com/foundation/en.

Sobre o Museu das Águas Brasileiras

O Museu das Águas Brasileiras é um projeto institucional interdisciplinar da Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Palmas, e que tem entre seus apoiadores a Alcoa Foundation. O objetivo é aproximar o público dos temas relacionados à água enquanto elemento essencial para a vida não somente em termos biológicos, mas também culturais e sociais. Visa divulgar informações socioecológicas e as melhores práticas de gestão da água para públicos científicos e não científicos.