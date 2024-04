Alcoa Poços de Caldas finaliza recadastramento de moradores do bairro Jardim Kennedy II

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Iniciativa tem como objetivo facilitar a comunicação com os moradores nos simulados preventivos de evacuação

A Alcoa Poços de Caldas encerrou, no dia 28 de março, o recadastramento de moradores e residências do bairro Jardim Kennedy II que estão na Zona de Autossalvamento (ZAS). A ação, que teve início em 19 de fevereiro, faz parte do Plano de Atendimento à Emergência (PAE) para facilitar a comunicação durante os simulados preventivos de evacuação em caso de uma hipotética ruptura de uma de suas Áreas de Resíduos de Bauxita.

Para Adriano de Souza, morador do Jardim Kennedy há três anos, a iniciativa passa tranquilidade à comunidade. “Participei do Simulado do PAE em 2023 e sei que a Alcoa tem todo cuidado com a parte de segurança”, complementa.

O recadastramento é uma ação exigida pela legislação, dentro do PAE, e foi realizado por colaboradores da empresa Messen Cartografia. A Alcoa reforça que suas Áreas de Resíduos de Bauxita estão seguras e são monitoradas constantemente, sendo garantidas por auditorias externas e laudos técnicos, além da fiscalização da Agência Ambiental de Minas Gerais. Lembra ainda que essas áreas estão passando por processos de descaracterização/reabilitação desde 2022, quando foi inaugurada a planta de filtragem, que permitiu à Fábrica mudar a forma de disposição de resíduos de bauxita, de úmida para seca.



Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa iniciou sua trajetória no Brasil em 1965, com a instalação da unidade de Poços de Caldas (MG). Com cerca de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria do alumínio.

Dedicada a produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. A unidade também segue a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, adotando práticas para ampliar seu legado positivo.

Um dos destaques é o Parque Ambiental, que há 30 anos demonstra o compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, abrigando a primeira trilha de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, e sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

