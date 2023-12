Alcoa Poços de Caldas recebe votos de congratulações da Câmara Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Companhia foi reconhecida por trabalhos sociais e de inclusão e diversidade

A Alcoa Poços de Caldas recebeu dois votos de congratulação da Câmara Municipal de Poços de Caldas durante sessão extraordinária, realizada nesta segunda-feira, 18 de dezembro. O primeiro foi de autoria do vereador Kleber Silva (Novo), reconhecendo “os 58 anos de atuação da empresa no município e a relevante atuação nas comunidades da região, por meio de seus investimentos sociais”; o segundo, de autoria do vereador Lucas Arruda (Rede), parabenizando a Companhia “pelas iniciativas de inclusão do grupo AWARE (Alcoanos e Alcoanas Trabalhando Ativamente para a Equidade Étnico-Racial) como parte das celebrações do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro”.

Fabio Martins, diretor de Operações, e Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação, representaram a Alcoa no evento. O presidente da Câmara, Douglas Souza (União) e vários parlamentares prestigiaram a entrega.

Lucas Arruda afirmou que as iniciativas de inclusão da Alcoa e a participação de colaboradores em ações com instituições de ensino de Poços de Caldas e região, para falar sobre inclusão e igualdade para pessoas pretas e pardas, o motivaram a fazer o reconhecimento. “Precisamos lutar todos os dias contra a discriminação e o racismo e iniciativas como estas incentivam outras instituições a trabalharem nestas causas”, ressaltou

Kleber Silva lembrou a visita que ele e um grupo de vereadores fizeram à fábrica de Poços de Caldas, em novembro, dentro do Programa Alcoa de Portas Abertas, onde puderam conhecer todos os processos, os investimentos na área ambiental e nas comunidades onde a empresa atua. “Ficamos muito surpresos e felizes com o que vimos”, destacou. “Com 1.200 colaboradores, a unidade de Poços de Caldas completou 58 anos de operações na cidade, se reinventando nos últimos anos, investindo em novas tecnologias e em pesquisa de novos produtos e colaborando com a comunidade”.

Na ocasião, Fabio Martins agradeceu e falou da honra em receber mais dois reconhecimentos dos vereadores. “Eles reforçam que a nossa atuação está alinhada aos valores da Alcoa de trabalhar com excelência e cuidar das pessoas”. Maria Cristina completou: “seguiremos atuando firmemente na nossa região, mantendo este relacionamento transparente com o poder público e as comunidades onde atuamos”.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Saiba mais sobre a Alcoa, acesse:

