Alerta laranja emitido para Poços de Caldas devido à onda de calor e baixa umidade do ar

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para a cidade de Poços de Caldas nesta segunda-feira, 18 de setembro, devido a uma emergência de onda de calor que deve persistir até o próximo domingo, dia 24. Este alerta é acompanhado por preocupações com a baixa umidade do ar na região, tornando a situação ainda mais crítica.

De acordo com o alerta do Inmet, a temperatura em Poços de Caldas está prevista para ultrapassar a média em até 5ºC durante um período de três a cinco dias. Esta elevação da temperatura é considerada de alta severidade e representa um risco potencial à saúde da população local.

O grau de gravidade “laranja” indica que as consequências adversas representam um perigo real e exigem atenção imediata da comunidade e das autoridades locais. A extrema caloria pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo insolação, desidratação, exaustão por calor e complicações para pessoas com condições médicas preexistentes. Portanto, é crucial que as pessoas tomem medidas para se protegerem durante esse período crítico.

Além do alerta de onda de calor, o Inmet também emitiu um aviso sobre a baixa umidade do ar na região. Os níveis de umidade devem variar entre 30% e 20%, o que torna o ambiente ainda mais seco e propenso a problemas de infecções, alergias e irritações nos olhos.

O Instituto Nacional de Meteorologia recomenda à população de Poços de Caldas que tome medidas preventivas durante esse período de clima extremo. Algumas das medidas sugeridas incluem:

Hidratação constante: Beber bastante água ao longo do dia para evitar a desidratação.

Evitar atividades físicas intensas: Reduzir o esforço físico durante as horas mais quentes do dia, quando a temperatura atinge seu pico.

Proteção solar: Se for necessário sair ao ar livre, use protetor solar, roupas leves, chapéus e óculos de sol para minimizar a exposição direta ao sol.

Ficar em locais climatizados: Permaneça em ambientes com ar condicionado ou use ventiladores para se manter fresco.

É importante que a população de Poços de Caldas esteja ciente dos riscos associados a essa onda de calor e tome todas as precauções permitidas para garantir sua segurança e bem-estar. A colaboração de todos é essencial para minimizar os impactos negativos em termos de condições climáticas extremas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.