Alunos da Escola de Esportes do Sesc participa do II InterSesc

Alunos da Escola de Esporte do Sesc Poços de Caldas participaram, entre os dias 18 e 20 de julho, do II InterSesc. As competições de futsal, natação e vôlei aconteceram em Belo Horizonte e região metropolitana.

O torneio reuniu mais de setecentos atletas de catorze unidades do Sesc MG e Poços de Caldas trouxe para casa resultados importantes: A equipe de vôlei ficou em sexto lugar; futsal em quinto lugar e a de natação em terceiro lugar com: 7 ouros, 8 pratas e 6 bronzes.

“Nossas equipes estão em formação. Foi a primeira oportunidade de competição para a maioria dos nossos atletas, então consideramos que a nossa participação foi um sucesso. Além do esporte, o nosso o objetivo é proporcionar essa experiência incrível na vida nos nossos alunos que puderam conhecer outros espaços, interagir com outros atletas e vivenciar o clima de competição.” Destaca Tiago Magalhães, supervisor do Sesc.

Além das competições, os alunos também puderam ver de perto um ícone do esporte mundial. César Cielo foi o convidado especial do InterSesc 2023. Alunos e professores que participaram da competição tiveram a oportunidade de participar de uma palestra com ele no Sesc Palladium, sobre o tema: 101%.

Durante uma hora, o campeão dos 50m nado livre da Olimpíada de Pequim (2008) contou sobre sua trajetória no esporte, desde as primeiras braçadas até a consagração mundial. Se as vitórias são amplamente conhecidas pelo público, Cielo abriu o jogo sobre os desafios e dificuldades superadas por ele com uma fórmula especial: “dar 101%”, ou seja, ir sempre um pouco além do limite na dedicação a um objetivo.

“Sinto agradecida pela minha filha ter essa oportunidade. A bagagem que ela trouxe é para toda vida. Ver ela motivada, feliz e com gostinho de querer voltar é a minha medalha. Gratidão é o que sinto no meu coração.” Destaca Gisele, mãe de atleta da natação.