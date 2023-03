Anvisa suspende fabricação, comercialização e uso de alimentos da marca Fugini

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a fabricação, comercialização, distribuição e uso de alimentos da marca Fugini produzidos em uma das unidades da empresa.

A medida é válida para os produtos em estoque na fábrica localizada em Monte Alto (SP).

A empresa produz molhos de tomate, conservas vegetais e outros molhos, como maionese e mostardas.

De acordo com a Anvisa, uma inspeção sanitária na fábrica de Monte Alto identificou falhas graves relacionadas à higiene, controle de qualidade e segurança das matérias-primas, controle de pragas, rastreabilidade, entre outros. A medida é preventiva.

A Fugini afirma que a inspeção “gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos”. “Respeitamos e, rapidamente, alteramos os pontos indicados”, informou a empresa em rede social (leia a nota completa abaixo).

A decisão da Anvisa é de 27 de março e foi divulgada nesta quarta-feira (29).

Nesta quinta-feira (30) o recolhimento de lotes de maionese da Fugini. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). A medida é válida para os produtos em estoque na fábrica localizada em Monte Alto (SP).

Recolhimento de lotes de maionese

A Anvisa afirma que, na quinta-feira (30) vai publicar uma resolução para determinar a retirada do mercado os lotes de maionese da marca produzidos na planta de Monte Alto no período de 20/12/2022 a 21/03/2023. O motivo é o uso de matéria-prima vencida na fabricação da maionese.

A medida determina o recolhimento de todas as apresentações da maionese da marca Fugini, com vencimento em janeiro, fevereiro ou março de 2024. A proibição vale também para todos os lotes a vencer em dezembro de 2023 com numeração iniciada por 354.

“Estabelecimentos comerciais e consumidores que tiverem lotes do produto não devem utilizá-los e devem entrar em contato imediato com a empresa Fugini Alimentos Ltda., que deverá realizar seu recolhimento”, afirmou a agência.

A inspeção foi realizada de forma conjunta com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e Vigilância Sanitária Municipal de Monte Alto. “Essas falhas podem impactar na qualidade e segurança do produto final”, informou a Anvisa.

“A suspensão da fabricação ficará válida até que a empresa adeque o processo de fabricação de seus produtos às Boas Práticas de Fabricação”, afirmou a agência reguladora.

O que diz a Fugini

A empresa divulgou, em suas redes sociais, um posicionamento sobre a inspeção na fábrica. O comunicado é anterior à determinação da Anvisa para recolhimento dos lotes de maionese, que será oficializado na quinta-feira. O g1 segue em busca de contato com a empresa para atualizar o posicionamento.

Veja o que disse a empresa:

“Seguindo nosso estilo transparente e de respeito aos consumidores, faremos o seguinte esclarecimento sobre as informações incorretas que têm sido divulgadas pelas mídias sociais.

Passamos por um processo de vistoria em uma de nossas fábricas, na cidade de Monte Alto – SP, que gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos internos, respeitamos e, rapidamente, alteramos os pontos indicados.

Importante destacar que não há nenhum lote com recall e a comercialização e consumo dos nossos produtos seguem normalmente, nos pontos de vendas do varejo.

Todos os produtos Fugini que se encontram para consumo nas casas, à venda nos mercados ou estocados nos centros de distribuição, seguem seguros e disponíveis para os consumidores.

Sempre cumprimos com todas as obrigações. Prova disso, em mais de 25 anos de operação, jamais tivemos um único lote de produto retido por problema de recall.

Somos uma marca muito querida pelos consumidores e respeitada pelo mercado como um todo. E assim seguiremos.

Para o esclarecimento de dúvidas ou informação adicional, a empresa coloca à disposição dos consumidores os canais de atendimento e telefone 0800 702 4337.”

