Após ser destaque no Mineiro 2020, Jonathan Costa volta a defender Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense acertou o retorno do zagueiro Jonathan Costa, que foi um dos destaques da equipe alviverde no Campeonato Mineiro 2020, campanha a qual a Veterana chegou à semifinal, com uma das defesas menos vazadas. O jogador já está treinando normalmente com o elenco no Ninho dos Periquitos.

Jonathan Aparecido de Oliveira Costa está com 25 anos, tem 1,86 m e é natural de Campinas. Passou por equipes como Penapolense, Linense, XV de Piracicaba, Bragantino e Desportivo Brasil. Em 2020 vestiu a camisa da Caldense em 12 partidas do estadual, depois foi para o Mirassol e agora está de volta ao Verdão.

“Estou muito feliz em retornar para a Veterana. Ano passado fizemos uma grande campanha no Mineiro e este ano vamos trabalhar para novamente brigar na parte de cima da tabela. Será uma temporada com competições importantes, em que estaremos focados para buscar o melhor para o clube” – comentou o atleta.

Ficha Técnica

Nome completo: Jonathan Aparecido de Oliveira da Costa

Posição: Zagueiro/Volante

Nascimento: 19/04/1995

Cidade: Campinas-SP

Altura: 1,86 m

Clubes: SEV Hortolândia, Penapolense, Linense, Portimonense, XV de Piracicaba, Bragantino, Desportivo Brasil, Mirassol