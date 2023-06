Arte Ziriguidum propõe experiência artística unindo teatro e pintura

O Arte Ziriguidum, em parceria com a Cia. de Teatro Conscius Dementia, apresenta:“TEATRO + VIVÊNCIA ARTÍSTICA”

O espetáculo “Carta ao meu corpo” é um pedido de desculpas das atrizes para si mesmas por todas as vezes que se torturaram, se odiaram e mais que tudo, desejaram ser outro alguém. Um espetáculo de reconexão, busca pelo autoconhecimento, e pela auto aceitação do próprio corpo.

A segunda temporada desta peça teatral no Arte Ziriguidum, inaugura a proposta de unir à experiência do teatro a experiência da pintura pós-espetáculo. A plateia, na sequência, é dirigida até o atelier para viver uma atividade mediada pela artista plástica Dalmoni Lydijusse.

A proposta é que a pintura ofereça contato com o que o foi gerado. Assim, pincéis e tinta são usados como matéria para dar cor à voz, como possibilidade de expressão individual, de maneira livre e espontânea, a revelar imagens que nascem desse processo.

Em seguida, haverá um tempo para conversar sobre a experiência vivida, e sobre como foi o processo de contato com a tinta pós-espetáculo. É um convite para imergir nesta relação desperta pelo teatro e a pintura.

Serão oferecidas 2 sessões no sábado 17 de junho de 2023.

VEJA A PROGRAMAÇÃO:

1a SESSÃO

16h30 às 17h – Espetáculo Carta ao Meu Corpo – Cia. de Teatro Conscius Dementia

17h15 às 17h45 – Vivência artística – pintura – mediação Dalmoni Lydijusse 17h45 às 19h – Roda de conversa

2a SESSÃO

20h às 20h30 – Espetáculo Carta ao Meu Corpo – Cia. de Teatro Conscius Dementia 20h45 às 21h15 – Vivência artística – pintura – mediação Dalmoni Lydijusse

21h15 às 22h – Roda de conversa

Os ingressos são limitados e já estão à venda. Podem ser adquiridos através de contato pelo WhatsApp 35 99194 3534.

Valor R$ 80.

Beatriz Aquino

