Arte Ziriguidum realiza evento sobre decolonização nesse sábado

Com o objetivo de promover um espaço de aprendizado e escuta com pessoas que estejam dispostas a decolonizar saberes, descontruir preconceitos e a repensar comportamentos, o Arte Ziriguidum realiza o encontro “Diálogos Contemporâneos- Paralelos entre histórias não contadas” que acontecerá nesse sábado (29), a partir das 8h30 da manhã.

Nesta primeira edição do evento, o encontro pretende levantar questões a partir dos processos de colonização e escravização ocorridos na cidade do Rio de Janeiro. Esta parte da história que não nos foi contada se repetiu por todo o país. O objetivo é conhecer aspectos comuns, e talvez distintos, sobre estes processos em nossa região.

O evento contará com palestrantes renomados como Rafael Moraes do Instituo Pretos Novos do Rio de Janeiro e Gabriela Acerbi e Lucas Santos que irão discutir sobre o processo de colonização no Sul de Minas.

O evento vai contar também com o show do compositor e intérprete sul-mineiro, Mununu. Conhecido por suas composições, arranjos e melodias recheadas de referências da cultura afro-brasileira.

O Arte Ziriguim fica na Rua Ouro Preto, 102 no centro de Poços de Caldas e os ingressos podem ser adquiridos pelo WhatssApp: 35 99194 3534

Confira a programação completa:

8H30 Chegada

Palestra com RAFAEL MORAES do INSTITUTO PRETOS NOVOS RJ

Café minêro raiz

Palestra com GABRIELA ACERBI e LUCAS SANTOS “O PROCESSO DE COLONIZAÇÃO NO SUL DE MINAS”

Almoço ziriguidum

Experiência expressiva com DALMONI LYDIJUSSE, MESTRE KONG e GUTA

17h considerações e fechamento com TITA

Prosa e café

20h Show com MUNUNU

COMO PARTICIPAR

Para adquirir seu ingresso basta entrar em contato pelo whatsapp e solicitar as informações.

INSCRIÇÃO

R$ 220 à vista ou parcelado no cartão*

*sujeito a taxas da operadora limitado a 25 vagas

está incluído no ingresso: as palestras, a oficina expressiva, o almoço, os café da manhã e da tarde, o certificado de participação e um lindo show para encerrar.

serão disponibilizadas 10 vagas sociais* *entre em contato para saber mais

Sobre Rafael Moraes

Rafael Moraes é Turismólogo (FIJ/RJ) com Pós-Graduação Lato Sensu em Turismo Cultural (USU), Agente de Viagens e Guia de Turismo Regional RJ, Nacional e América do Sul. Atuando no trade turístico desde 1999, acumula experiências em agências de viagens, operadoras turísticas, companhias aéreas e empresas de consultoria turística.

Nos últimos 20 anos vem se dedicando concomitantemente à docência na área de turismo, hospitalidade e agenciamento, tendo sido professor do eixo de turismo do Senac RJ nos cursos de Guia de Turismo e Agência de Viagens e professor/coordenador dos cursos Técnicos em Turismo da Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro.

Professor convidado na Pós-graduação em Turismo Cultural na Universidade Santa Ursula e na Pós-graduação em Educação Patrimonial FATECPR/IPN. É Turismólogo, Guia de Turismo e Gestor do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN). É palestrante convidado das oficinas do SESC/SP (Ribeirão Preto) e SESC/PR por onde também atua como Guia de Turismo Regional no Rio de Janeiro. Atualmente é sócio-diretor da Rafaturis Agência de Turismo, empresa fundada por ele, que atua no mercado de consultoria regional, nacional e internacional de viagens.

Tema da palestra: A Pequena África do Rio de Janeiro

Desde a descoberta do Sítio Arqueológico do Cemitério dos Pretos Novos, em 1996, até as obras de revitalização da Região Portuária, em 2012 a 2016, estudos e escavações arqueológicas trouxeram à tona a importância histórica e cultural desta área do Rio de Janeiro. Estes vários achados arqueológicos possibilitam uma melhor compreensão do processo da Diáspora Africana e da formação da sociedade brasileira, e por isso, motivaram a criação, pelo Decreto Municipal no 34.803 de 29 de novembro de 2011, do Circuito e do Grupo de Trabalho Curatorial do Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana, para construir coletivamente políticas de valorização da memória e proteção deste patrimônio cultural. De lá para cá, muito pouco foi feito para valorizar o potencial histórico da Região Portuária e

constituir uma política pública que pudesse acolher e atrair um número maior de pesquisadores, estudantes, turistas e moradores da cidade.

O IPN criou oficinas a céu aberto, que se tornaram verdadeiros passeios-aulas, que teve uma grande repercussão junto aos grupos de estudantes da Rede Pública de Ensino. A partir desta experiência, foi idealizado o projeto Circuito de Herança Africana, em 2016, com o forte propósito de promover e fortalecer a educação patrimonial de seus participantes, sobretudo dos educadores e estudantes. Além dos seis pontos do roteiro oficial, o IPN incluiu outras localidades que fortalecem a narrativa desta atividade e torna esta experiência ainda mais dinâmica e inesquecível.

Nossa palestra abordará essa incrível experiência, através de fotos, vídeos e narrativas, transportaremos o expectador a nossa região da Pequena África.

Fonte: Arte Ziriguidum

Beatriz Aquino