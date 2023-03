As Invisíveis e a Professora de Violino são atrações gratuitas do Cine Sesc

O Cine Sesc continua trazendo filmes de qualidade em sua programação. Essa semana, com uma produção francesa e uma produção alemã, o CineSesc enriquece o cenário cultural e tem agradado os amantes da sétima arte.

Saiba um pouco mais sobre as duas atrações;

As Invisíveis:

Em virtude de uma decisão municipal, um abrigo para mulheres sem-teto está prestes a fechar as portas. As assistentes sociais fazem das tripas coração para evitar o desamparo das moradoras. Vale tudo, inclusive mexer os pauzinhos, distorcer a verdade e contar mentiras deslavadas.

A Professora de Violino:

Em A Professora de Violino, Anna Bronsky (Nina Hoss) é professora de violino em uma academia de música. Contra o conselho de seus colegas, ela impõe a admissão de Alexander (Ilja Monti), um aluno em quem vê um grande talento. Com muito envolvimento, ela o prepara para o exame de final de ano e negligencia seu filho, que também é violinista e fã de hóquei no gelo. Nesta jornada, Anna arrisca relacionamentos importantes em sua vida para que Alexander obtenha sucesso na carreira.

Servico:

Sesc Poços de Caldas

As Invisíveis

Sábado 11/03 – 19hs

A Professora de Violino

Quarta-feira 15/03 – 19hs

R. João Inácio Dalmont, 65 – Dos Funcionários – Hotel Sesc Poços de Caldas

Entrada gratuita

