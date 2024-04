Ativa Parque terá corrida, vôlei, futebol, ioga, aulão e muito mais no Parque Municipal

No sábado (6) o Parque Municipal Antonio Molinari vai receber o Ativa Parque, em comemoração ao Dia Mundial da Atividade Física. Haverá várias atividades esportivas e de lazer para o público a partir das 7h30.

O evento faz parte do Poços Ativa, programa parceiro da Secretaria Municipal de Esportes. O objetivo do Ativa Parque é incentivar a prática de atividade física oferecendo dinâmicas de grupo, partidas esportivas, entre outros atrativos.

Haverá corrida, futevôlei, bicicross, vôlei, ioga, aulão de dança, jiu-jitsu, hipismo, capoeira, basquete, atividades de skate e patins, muay thai, críquete, futebol society, pilates, ginástica rítmica e mais.

No Country Club, haverá hidroginástica e natação. Veja a programação completa abaixo.

“Queremos levar todo mundo para o Parque Municipal, motivando as pessoas a praticar esporte em diversas modalidades, tanto quem já costuma fazer esporte quanto quem é sedentário. Convidamos o sistema S, as academias, a Caldense, projetos, com o objetivo de cada um mostrar o quem tem em relação à atividade física”, diz o secretário de Esportes, Fernando dos Santos.

Dia Mundial da Atividade Física

Criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para combater o sedentarismo, o Dia Mundial da Atividade Física é celebrado em 6 de abril. Segundo a OMS, 30 minutos de exercício por dia já ajuda a melhorar a saúde. Entre outros benefícios, evita a obesidade, reduz a pressão arterial e o estresse, e melhora a autoestima.

PROGRAMAÇÃO



