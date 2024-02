Citur vai administrar o turismo da Cascata das Antas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Cadap Ltda. venceu no último dia 23 a licitação para explorar a Cascata das Antas, o que será feito por sua subsidiária, a empresa CITUR, que já cuida dos principais pontos turísticos da cidade e dará mais um passo na direção de consolidar seu projeto de criar um Circuito Integrado de Turismo em Poços de Caldas.

A área de aproximadamente 16.000 m², localizada nas imediações da Usina Hidrelétrica Eng. Pedro Affonso Junqueira (Antas I) é propriedade do Departamento Municipal de Eletricidade (DME) e, por isso, não fez parte do edital de privatização dos pontos turísticos que a Prefeitura lançou em 2022, vencido pela CITUR.

Por focar principalmente na geração de energia elétrica, o DME não aproveitava todo potencial turístico da Cascata das Antas fazendo deste, mais um movimento da atual administração municipal no sentido de tornar Poços de Caldas um dos principais destinos do interior do Brasil.

A Cascata das Antas passará por reformas e adequações, proporcionando aos moradores e visitantes uma nova experiência de contemplação.

A CITUR, visto seu compromisso com a excelência e inovação, projeta a Cascata das Antas como mais uma joia no portfólio de atrações, consolidando-se como uma peça-chave no turismo da cidade.