Defesa Pessoal: aprenda a modalidade que trará mais segurança para você

Projeto Fight Class é realizado no Labfit com o instrutor Filipe Liz

Se capacitar para uma vida mais segura para você e para as pessoas que você ama: assim pode ser definida a aplicabilidade da defesa pessoal, um conjunto de habilidades que tem como objetivo impedir, repelir ou encerrar uma agressão (atos de hostilidade físico ou moral). Seja um ataque premeditado (vingança, assalto residencial, sequestro) ou imprevisto (ataque surpresa, briga de trânsito, diferentes tipos de assédio, por exemplo.) Tendo parâmetro legal no Brasil no artigo 25, do Código Penal – “Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

É importante diferenciar Arte Marcial (Defesa Pessoal) e esporte de combate. Para Arte Marcial o principal objetivo é sobreviver e o opositor (agressor) é um inimigo. Nos esportes de combate o objetivo é vencer e o opositor é um adversário. Isto não impede que ambos compartilhem técnicas e estratégias de luta.

Estatísticas da Violência

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2022 tivemos 4.398 vítimas de mortes violentas no Brasil. Foram 1.936.007 ocorrências de roubos e furtos (somando roubos e furtos a veículos, celulares, transeuntes, residências, estabelecimentos comerciais e carga), lembrando que roubo é quando há interação violenta (ameaça ou ataque) ao dono de algum objeto de valor e o furto é quando não há essa interação. Ninguém está isento de situações desafiadoras como estas. Aprender defesa pessoal é uma forma proativa de se preparar para o inesperado, garantindo que você saiba como reagir quando for necessário. Confiança e empoderamento, autodefesa eficaz, condicionamento físico, controle emocional, interação social e preparação para o inesperado são elementos que compõem as habilidades de defesa pessoal.

Projeto Fight Class

A modalidade de defesa pessoal passa a fazer parte da programação do Labfit a partir deste mês, como explica o instrutor Filipe Liz. “Nossas aulas são baseadas nas aplicações das técnicas de Karatê em cenários variados de ataque. O Karatê prepara o praticante para usar todas as partes do seu corpo como formas de autodefesa, usando desde a cabeça até os dedos dos pés para gerar golpes poderosos e úteis. Dentro do escopo do Karatê existem técnicas de pancadas (socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e cabeçadas), empurrões, agarrões, arremessos, desvenciliamento, imobilizações, estrangulamentos e luxações. Existem muitos cenários exploráveis, como, um contra um, luta com armas brancas, mais de um agressor, tentativa de estupro, ambiente confinado dentre outros e o objetivo é trabalhar todas as possibilidades”, disse Filipe, praticante de Karatê desde os 8 anos de idade, formado em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa, instrutor individual de defesa pessoal desde 2021, monitor do projeto de Karatê-Dô UFV (2022), Campeão Mineiro de Karatê Interestilos (2010), Vice-Campeão Brasileiro de Karatê IKGA (2011), Campeão Interestilos Muriaé (2021).

“O Labfit tem muito orgulho em trazer mais uma aula com a qualidade e excelência. Por isso sempre procuramos profissionais capacitados para desenvolver os trabalhos oferecidos aqui. O Filipe, além de toda formação acadêmica, específica e ainda atleta, tem como caráter valores que acreditamos ser indispensáveis para fazer parte desta família que criamos. Nos sentimos muito orgulhosos pelo início deste novo e lindo projeto”, comentou Philippe Mendes dos Santos, proprietário do Stúdio Labfit.

As aulas do Projeto Fight Class são terça às 8h e quarta às 18h. O conteúdo das aulas é adaptável para diferentes idades o que torna a modalidade ainda mais interessante, inclusive para a prática em família. Mais informações pelo (35) 99217-0505 ou pelas redes sociais @studiolabfit.