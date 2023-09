Atriz poços-caldense Carine Michelucci é finalista de festival em BH

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A atriz poços-caldense Carine Michelucci está na final do 24° Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto, na capital mineira, com sua cena autoral, “A melhor idade”. Depois de se apresentar em um dos maiores festivais do Brasil, no último sábado (16), a cena da artista Carine Michelucci recebeu 33% dos votos do público presente e se classificou para a final do festival, que será realizada nesta sexta-feira (22) e sábado (23). O trabalho da atriz poços-caldense está concorrendo com cenas de todo o país a uma premiação de R$ 10 mil, mais uma temporada no teatro Wanda Fernandes, em Belo Horizonte.

A encenação do trabalho tem como mote a relação da personagem Dona Amélia com os limites impostos pela idade avançada. A partir disso, a construção cênica tem como premissa o jogo da máscara que prioriza a relação direta com a plateia na busca pela construção da comicidade. Carine, além do trabalho de máscara desenvolvido nesta cena, também pesquisa a comicidade a partir dos elementos da palhaçaria.

“Foi muito emocionante apresentar um trabalho autoral em um festival tão importante para o teatro brasileiro e receber o reconhecimento do público presente. Embora seja uma cena solo, esse trabalho não seria possível sem a direção de Valber Rodrigues e a iluminação de Julia Montezano. Essa é a equipe que vem alimentando a Dona Amélia em cena e permitindo que esse trabalho que hoje é uma cena curta, possa se tornar em breve um espetáculo maior”, destaca a atriz.

O Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto acontece há 24 anos, é um dos maiores e mais importantes festivais do Brasil e pela primeira vez uma artista de Poços de Caldas é selecionada para participar. Ao levar para os palcos da capital mineira sua criação autoral, Carine Michelucci projeta o nome do teatro poços-caldense em âmbito nacional.

Ficha técnica:

Atuação: Carine Michelucci

Direção: Valber Rodrigues

Dramaturgia: Carine Michelucci

Iluminação: Julia Montezano

Fotógrafo: Rafael Rodrigues

Figurino e cenografia: Carine Michelucci