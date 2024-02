Tardes Tropicais acontece neste domingo na Rampa de Voo Livre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste domingo, 25 de fevereiro, “Tardes Tropicais” promete agitar a cidade, em uma ação gratuita, a partir das 14h30, na Rampa do Cristo, localizada na Serra de São Domingos, em Poços de Caldas.

“Tardes Tropicais” promove um encontro musical com apresentações de bandas de diferentes estilos e de DJs especializados na cultura brasileira, visando conectar a diversidade presente no país, reverenciando o balanço de músicas de múltiplas vertentes e a sua energia tropical em diferentes espaços da cidade.

A programação desta edição conta com um show da banda Magalenha, novo projeto dos músicos João Paulo Oliani “Fubá” (violão e voz), Breno Oliani (baixo), Giuliano D’Onófrio (percussão), Thauan Reis (bateria) e Zé Cruz (guitarra), trazendo no repertório os melhores balanços do velho e do novo da música popular brasileira, incluindo também músicas autorais, que irão compor o disco da banda que está em fase de produção.

Integrando o line-up do evento, a banda Genes Recessivos, formada por Gil Alves Vilela (guitarra e vocais), Guilherme Rampazzo “Alemão” (contrabaixo e vocais), João Paulo Oliani “Fubá” (vocais e guitarra) e Vinícius Soares Camargos (bateria e vocais), propõe um show animado com uma seleção de músicas dos gêneros do rock, pop e indie rock, passeando por várias décadas desde os anos 60 até sons mais contemporâneos.

E a dupla Denis e Matheus, acompanhada dos músicos Matheus Paes (guitarra), Thauan Reis (bateria) e Jhoe Gonçalves (baixo), apresentando no repertório suas canções autorais mescladas com os principais sucessos sertanejos do momento, além de grandes clássicos que marcaram época, completa a programação.

Além disso, a proposta, que também tem a finalidade de atrair o público com diferentes estilos, recebe as discotecagens dos DJs convidados Isa Souza e Lagunaz, que garantirão uma experiência tropical, com muita brasilidade e feminilidade.

A ação é uma parceria entre os projetos “Tardes Tropicais”, “Circulação Denis e Matheus” e “Genes Recessivos”, que contam com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas para realização de ações culturais em espaços descentralizados da cidade. A produção dos projetos é de Chiara Carvalho (Carvalho Agência Cultural).

PROGRAMAÇÃO

14h30 – Lagunaz

15h30 – Magalenha

16h30 – DJ Isa Souza

17h – Genes Recessivos

18h – DJ Isa Souza

18h30 – Denis e Matheus

Para saber mais acompanhe nas redes sociais @carvalhoagenciacultural @magalenha.banda @genesrecessivos @denisematheusofcc @lagunaz__ @dj.isasouza.

SERVIÇO

Tardes Tropicais

Data: domingo, 25 de fevereiro de 2024

Horário: a partir das 14h30

Local: Rampa de Voo Livre (Parque do Cristo, Serra de São Domingos – Poços de Caldas

*gratuito