Atropelamento no centro de Poços de Caldas deixa três feridos

Na noite desta quinta-feira, 18, por volta das 19h, a 1ª Companhia Independente de Bombeiros Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de atropelamento no centro de Poços de Caldas, próximo à Igreja Matriz. No local, encontravam-se os dois ocupantes da motocicleta e um pedestre, vítimas do incidente.

O isolamento da área foi realizado pela Polícia Militar. A pedestre, uma mulher de 63 anos de idade, estava consciente e orientada, mas apresentava uma fratura exposta no membro inferior esquerdo, além de suspeita de trauma crânio-encefálico e queixas de dores na região lombar.

Os bombeiros imobilizaram a vítima e a conduziram à Santa Casa de Poços de Caldas por meio da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. As outras duas vítimas foram transportadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).