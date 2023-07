Mega-Sena acumulada pode pagar até R$ 60 milhões no próximo sábado

A Mega-Sena acumulou e pode pagar até R$ 60 milhões de reais no sorteio marcado para o próximo sábado (20). Isso porque ninguém acertou o jogo desta quarta-feira (20) que sorteou as dezenas 20, 27, 34, 44, 50 e 54.

Por outro lado, 50 sortudos acertaram a Quina e levaram para casa mais de R$ 90 mil reais. Outros 3.638 jogos acertaram quatro dos números sorteados e ganharam o prêmio de R$ 1.781,18 cada.

Ao todo, a Caixa Econômica Federal arrecadou R$ 78,673 milhões com o último jogo.

Para sábado (22), a Mega-Sena promete pagar R$ 60 milhões. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.

fonte: Agência Brasil

