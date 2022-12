Prévia do IBGE indica 172.869 habitantes em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta quarta (28) uma prévia da população dos municípios com base nos dados coletados pelo Censo Demográfico 2022 até o dia 25 de dezembro.

O levantamento aponta que Poços de Caldas possui atualmente 172.869 habitantes. A última estimativa do IBGE, de 2021, indicava que o município tinha 169.838 pessoas.

Poços segue como a maior cidade do Sul de Minas. A prévia dos dados do IBGE mostra que Pouso Alegre está em segundo lugar, com 162.028, e Varginha na terceira colocação, com 137.078 habitantes.

A divulgação dos dados cumpre a lei que determina ao instituto fornecer, anualmente, o cálculo da população de cada um dos 5.570 municípios do país para o Tribunal de Contas da União (TCU). Seguindo um modelo estatístico, o IBGE entrega um resultado prévio do ano de 2022 a partir dos 83,9% da população recenseada.