Audiência discute rejeitos radioativos em Caldas e região

Aconteceu nesta terça-feira (21), na capital mineira Belo Horizonte, uma Audiência Pública que debateu os impactos socioambientais e os riscos para os moradores dos municípios da região de Caldas, no Sul de Estado, da transferência iminente de 1.179 toneladas de rejeitos radioativos para as instalações da INB – Indústrias Nucleares do Brasil, instalada no município de Caldas-MG.

A audiência atendeu solicitação da Comissão de Administração Pública da ALMG, com base no requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira.

Esteve representando o prefeito municipal de Poços de Caldas, na Audiência Pública, o Diretor do Departamento de Meio Ambiente (DMA), Joelmar Lucas de Andrade sendo que em sua explanação comentou sobre a preocupação que o município observa com este problema. “São riscos iminentes que a INB representa para Poços e toda a região devido aos possíveis impactos sociais, ambientais e econômicos que tal ação poderá acarretar. O município se coloca solidário com a causa e deixa registrada a manifestação contrária a este transporte para a unidade da INB de Caldas com mais essa carga de rejeitos radioativos.”

O prefeito Sérgio Azevedo, também comentou sobre e se posicionou quanto ao tema. “Estamos acompanhando esta decisão e o nosso Departamento de Meio Ambiente está atento, acompanhado todos os desdobramentos. Manifestamos desde já que somos contrários e somos solidários a Caldas e as cidades vizinhas, juntos nesta união de forças para impedir que isto aconteça.”

Estiveram presentes também na oportunidade em BH, os prefeitos de Andradas, Caldas, Ipuiuna, Ibitiúra de Minas e Santa Rita de Caldas, além de vereadores destas mesmas cidades e de forma virtual, a vereadora de Poços Dra. Regina Cioffi.

REJEITO RADIOATIVO

O rejeito radioativo conhecido pelo termo técnico de Torta II que poderá vir para Caldas, está atualmente estocado na unidade da INB da usina de Interlagos, na cidade de São Paulo-SP.

Este rejeito se compõe de elementos radioativos de meia-vida longa e é considerado por diversas classificações como sendo de níveis altos de radiação.

A unidade da INB de São Paulo localizada em Interlagos, assim como a unidade de Caldas, está em processo de descomissionamento, com um cronograma previsto até 2025.

Questionada pelo MPF-SP, a empresa teria informado que estão sendo avaliadas duas possibilidades, sendo uma, transferir para o município de Itu/SP, para armazenamento na Unidade de Estocagem de Butuxim – UEB, ou a transferência para o município de Caldas/MG, para ser armazenado na Unidade de Descomissionamento de Caldas/MG – UDC.

Segundo avaliação da INB, a transferência para Caldas seria a ideal, visto que segundo a empresa, já está armazenado um volume maior de rejeitos semelhantes aos que estão em São Paulo na unidade de Interlagos e que a concentração de todo este material em um só lugar seria para a INB, a melhor solução. Além disso, é afirmado ainda que seria um ponto ideal, pelo fato da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), que é o órgão fiscalizador, já dispor de uma estrutura próxima a unidade Caldas, com um laboratório capacitado para exercer as atividades de fiscalização.

HISTÓRICO

A UTM (Unidade de Tratamento de Minérios) da INB de Caldas, ja possui estocado desde 1996 um total de 16.624 toneladas da chamada Torta II, com materiais provenientes da usina de Santo Amaro (USAM) na cidade de São Paulo.

Toda a região se mobilizou através do Ministerio Público Federal solicitando o descomissionamento da unidade de tratamento de minérios da INB de caldas, processo este que já se arrasta há muitos anos.