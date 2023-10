Festa ‘Itália Per Sempre’ começa na quarta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Festa “Itália Per Sempre” tem a sétima edição a partir desta quarta (11) no Parque José Affonso Junqueira, atrás do Palace Hotel. A festa promete ser animada, com muita comida típica, shows a apresentações de dança.

O evento é organizado pelo Círculo Ítalo Brasileiro do Sul de Minas, com apoio da Prefeitura, e vai comemorar os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

O objetivo é valorizar a cultura italiana. Haverá barracas com massas, doces, sorvetes e bebidas, exposições, shows com música italiana e roda de conversa na língua latina.

Além disso, a programação inclui também a presença de voluntários do Family Search, que vão orientar sobre como fazer pesquisa genealógica na internet.

Programação

Quarta – Dia 11

19h – Apresentação musical com Roberto Cerantola

Quinta – Dia 12

19h30 – Apresentação de dança com o grupo Ariane Franco

20h – Apresentação musical com Adriano Vieira

Sexta – Dia 13

20h – Apresentação musical com André Sabino com participação especial de Sergio di Napoli

Sábado – Dia 14

16h30 às 18h30 – Due Chiacchiere

Roda de conversa em italiano com conselheiros do Comites-MG e professores nativos

19h30 – Apresentação de dança com o grupo Ariane Franco

20h – Apresentação musical com a banda La Bella Italia

Domingo – Dia 15

11h30 – Apresentação da banda de música da 18ª região da Polícia Militar de Minas Gerais