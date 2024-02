Autor de furto a residência em Andradas é procurado pela Polícia Militar

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uma mulher de 41 anos compareceu ao Quartel da Polícia Militar de Andradas, na Sede da 163ª Companhia, para registrar um furto que aconteceu na sua residência na madrugada de quarta-feira, 21.

Segundo o relato da vítima à Polícia Militar, por volta das 08h00min do mesmo dia, ao retornar à lavanderia de sua casa, encontrou o local completamente revirado. Após revisar as imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no ambiente, constatou-se que às 05h48min, um homem havia acessado o quintal da residência, pulado o muro da lavanderia e efetuado o furto. Entre os itens subtraídos estavam um botijão de gás, uma bolsa, diversos produtos de limpeza, roupas de cama e banho, roupas de bebê e um ferro de passar.

A Polícia Militar prontamente iniciou diligências com o objetivo de localizar o autor do crime e recuperar os bens roubados. No entanto, até o momento presente, tais esforços não resultaram em sucesso. A vítima foi orientada a fornecer as imagens das câmeras de segurança à Polícia Civil, a fim de auxiliar nas investigações em andamento.

ALCO – 29º BPM