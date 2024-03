Autores de lesão corporal são apreendidos em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada no final da tarde de ontem, 25, e precisou intervir em um caso de lesão corporal, na Rua Assis Figueiredo, no Centro da cidade.

De acordo com informações obtidas no local, um homem de 25 anos procurou as autoridades para relatar que sua esposa, também de 25 anos, havia retornado ao trabalho após um período de licença maternidade e, supostamente, estava sofrendo assédio moral por parte de sua empregadora.

Ao chegar ao estabelecimento comercial para resolver a situação, o homem se deparou com a suposta autora do assédio, uma mulher de 20 anos. Uma discussão começou e, em meio ao tumulto, a mulher deixou a loja e, conforme testemunhas, pegou uma arma de airsoft de um veículo estacionado nas proximidades. Em seguida, disparou contra o homem, atingindo seu olho direito. O proprietário da loja, um homem de 34 anos, também se envolveu na confusão, empunhando uma faca.

Diante da situação crítica, o homem ferido fugiu do local para se proteger. A mulher acusada de assédio alegou ter sido agredida verbalmente e fisicamente pelo homem, enquanto seu namorado interveio para defendê-la. Os três envolvidos foram detidos no local e conduzidos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica, e posteriormente à delegacia para registro do incidente.

Após os procedimentos policiais, os envolvidos foram liberados com a condição de comparecerem em juízo. A arma de airsoft utilizada no incidente não foi localizada, no entanto, durante a intervenção policial, foram apreendidos dois canivetes pertencentes a um dos envolvidos.

ALCO – 29° BPM