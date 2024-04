Avanços na Neurocirurgia: Cirurgia Endoscópica Biportal realizada com sucesso na Santa Casa de Poços de Caldas

Na busca contínua por técnicas menos invasivas e mais eficazes na área da neurocirurgia, a Santa Casa de Poços de Caldas alcançou um marco importante na última segunda-feira, 01 de abril. A instituição realizou sua primeira cirurgia utilizando a técnica endoscópica biportal, um procedimento inovador para tratar hérnia de disco, sob a liderança do renomado neurologista Dr. Rosalves Neto.

“Antigamente, para operar uma hérnia de disco, só se fazia cirurgia aberta, com uma agressão tecidual considerável ao paciente”, explica o Dr. Rosalves Neto. “Com o avanço da tecnologia, especialmente nos últimos 10 anos, a cirurgia endoscópica da coluna tem ganhado espaço, proporcionando resultados cada vez mais satisfatórios com menos agressão tecidual.”

A técnica biportal, adotada nesta cirurgia pioneira, utiliza dois pontos de entrada na pele do paciente. Um deles é destinado à inserção de uma pequena câmera de vídeo, enquanto o outro é utilizado para a passagem dos instrumentos necessários para realizar a intervenção cirúrgica. Essa abordagem reduz significativamente o trauma ao tecido e acelera o processo de recuperação do paciente.

Apesar dos benefícios evidentes, é importante destacar que essa técnica ainda não é coberta pelo SUS devido ao custo do material necessário. Contudo, graças à generosidade da empresa Nexxmed, que realizou uma doação, foi possível realizar a cirurgia em um paciente do SUS.

“No caso desta cirurgia, conseguimos operar um paciente do SUS utilizando a técnica biportal”, afirma o Dr. Rosalves Neto. “Foi uma cirurgia bem-sucedida, sem intercorrências, e a paciente teve alta do hospital com uma melhora completa da dor causada pela hérnia de disco.”

É importante ressaltar que, durante o procedimento, foram realizadas apenas duas pequenas incisões na pele, cada uma com menos de um centímetro de comprimento, minimizando assim o impacto estético e reduzindo o tempo de recuperação pós-operatória.

O sucesso desta primeira cirurgia endoscópica biportal na Santa Casa de Poços de Caldas representa um avanço significativo na neurocirurgia regional, abrindo portas para uma abordagem mais moderna e menos invasiva no tratamento de problemas na coluna vertebral.

