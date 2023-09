Avenida Monsenhor Alderige recebe 50 novas vagas de estacionamento

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Obras, acaba de concluir a construção de um novo estacionamento em ângulo de 45 graus, oferecendo um total de 50 vagas para a região Oeste. Este estacionamento está localizado no canteiro central de um trecho da Avenida Monsenhor Alderige, situado no bairro Country Club II.

Esta iniciativa representa mais um passo na busca contínua por melhorias na infraestrutura urbana e na acessibilidade em Poços de Caldas. O Secretário de Obras, José Benedito Damião, destacou a importância do projeto, afirmando que a obra melhora a acessibilidade do local, trazendo mais conforto para a população. As melhorias na região também facilitam para os clientes e comerciantes locais que movimentam bem a região e é uma das áreas que mais cresce na cidade.

Além do novo estacionamento, há alguns meses, a região passou por importantes intervenções para garantir a segurança dos cidadãos. Foi realizada a troca de 110 metros de extensão no último trecho que ainda continha tubos do tipo Armco. Essa substituição se tornou necessária após o registro de afundamentos no solo.

José Benedito Damião reforça o compromisso da Secretaria de Obras e que toda a avenida ainda vai receber as modificações. “Vamos continuar trazendo as adaptações necessárias para a região, está dentro do nosso cronograma iniciar os próximos quarteirões, isso significa que as melhorias feitas para a Avenida Monsenhor Alderige não param por aqui. A administração municipal vai estender essas modificações ao longo de toda a avenida, garantindo uma transformação completa que beneficiará a todos que circulam por essa importante via.”