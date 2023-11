Cine Marquise Ultravisão: Aproveite os últimos dias do Festival Varilux de cinema francês

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poços-caldense segue pagando meia até o dia 30

Até a próxima quarta, o Festival Varilux de Cinema Francês segue em cartaz, trazendo obras-primas em diversas sessões diárias. Confira:

FESTIVAL VARILUX

SEGUNDA 20/11

MAESTRO(S)

Seg. 14h00 (LEG)

SOB AS ESTRELAS

Seg. 15h55 (LEG)



MEMÓRIAS DE PARIS

Seg. 18h10 (LEG)

ALMAS GÊMEAS

Seg. 20h20 (LEG)

TERÇA 21/11

AS BESTAS

Ter. 14h00 (LEG)

MAKING OF

Ter. 16h45 (LEG)

DISFARCE DIVINO

Ter. 19h10 (LEG)

ORLANDO, MINHA BIOGRAFIA POLÍTICA

Ter. 21h15 (LEG)

QUARTA 22/11

CULPA E DESEJO

Qua. 14h00 (LEG)

O LIVRO DA DISCÓRDIA

Qua. 16h10 (LEG)

MUSA DE BONNARD

Qua. 18h15 (LEG)

O RENASCIMENTO

Qua. 20h45 (LEG)

OUTROS FILMES EM CARTAZ: JOGOS VORAZES: A CANTIGA DAS SERPENTES E DOS PÁSSAROS, AS MARVELS, TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR, FIVE NIGHTS AT FREDDY´S – O PESADELO SEM FIM, TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE.

Siga nas redes sociais: @cinemarquise.ultravisao ou acesse cinemarquise.com.br