Avô é preso suspeito de estuprar neta reiteradas vezes em Passos

Um homem, de 61 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Passos, no Sul do estado, após investigação sobre reiterados casos de estupro cometidos contra a neta, alvo dos abusos dos 8 aos 12 anos de idade. O suspeito foi preso nessa quinta-feira (16/11), pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) daquela cidade.

As investigações iniciaram no dia 7 deste mês, após a mãe da vítima comparecer à Deam para denunciar o crime. Na oportunidade, a mulher disse que a filha narrou o comportamento abusivo do avô, que a teria estuprado por diversas vezes, desde os 8 anos de idade.

“O investigado, que se utilizava de diversas desculpas para ficar sozinho com a vítima, é avô dela, ou seja, quem em tese deveria zelar pela integridade da própria neta. Fato é que o investigado ameaçava constantemente a vítima para que ela não contasse sobre os abusos para nenhum familiar”, disse a delegada Mariana Fioravante, que coordena as investigações.

Prisão

Imediatamente após a denúncia, Fioravante representou ao Poder Judiciário pela prisão preventiva do investigado e pelo depoimento especial da vítima, em sede de prova antecipada.

O investigado estava foragido desde o registro da ocorrência, quando, ontem, foi localizado. Em seu interrogatório, ele optou por permanecer em silêncio.

Alerta

A delegada Mariana Fioravante alerta os pais e responsáveis sobre os cuidados necessários com os filhos. “Os pais devem sempre ficar atentos aos seus filhos, a eventuais mudanças de comportamento das crianças e adolescentes. A mãe da vítima narrou que ela passou a ter diversas crises de ansiedade nos últimos tempos, fato que já demonstrava que a adolescente estava passando por algum problema”.

