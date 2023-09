Banda Back to Skool irá se apresentar no Vai Beer

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A banda poços-caldense Back to Skool irá estrear em um dos maiores eventos beneficentes de Poços: O Vai Beer. A banda abrirá as festividades no sábado, dia 16 de Setembro subindo ao palco às 17h.

O tradicional evento reúne diversas festividades, uma estrutura ampla com foodtrucks, cervejarias artesanais e diversas atrações musicais, tudo em prol de uma das entidade mais importantes: a APAE de Poços de Caldas.

A Back to Skool é formada por músicos experientes e de longa estrada: Diego Módena (vocal), Leonardo Godde e Ulisses Bertozzi (guitarras), Marcelo Godde (baixo) e William Blenner Valverde (bateria).

Inspirados em um dos maiores games da época – Tony Hawk Pro Skater, o grupo promete levar muita energia e nostalgia ao público revisitando os principais temas da trilha do jogo, juntamente com clássicos da MTV e sons que marcaram a adolescência do início dos anos 2000.