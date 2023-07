Orquestra de Flautas do Conservatório realiza concerto de encerramento do semestre nesta quarta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Orquestra de Flautas do Conservatório Musical realiza, nesta quarta-feira (5), o Concerto de Encerramento do semestre, às 19h, no Espaço Cultural da Urca, com entrada gratuita.

A apresentação marca o encerramento do semestre letivo, com a execução de obras do repertório clássico e popular. A abertura conta com o Quarteto de Flautas formado pelos professores do curso.

A Orquestra de Flautas é um grupo pedagógico do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani, que promove a prática em conjunto entre os alunos do curso de flauta transversal. Tem como objetivo principal promover a integração de seus componentes e o desenvolvimento técnico e musical dos mesmos, através de um repertório diversificado e pedagogicamente orientado.

A Orquestra de Flautas é composta por 16 integrantes e orientada pelos quatro professores do curso de flauta transversal: Daniela Bernarda, Esdras Perachi, Leonardo Faria e Ronise Simões.