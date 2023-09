Câmara realiza audiência sobre “O direito à educação das crianças do município”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quarta-feira (13), às 15h, a Câmara de Poços realiza uma audiência pública para debater o tema “O direito à educação das crianças no município”. O encontro atende a um Requerimento do vereador Diney Lenon (PT), aprovado pelos demais vereadores em Plenário.

O parlamentar destaca que a audiência foi proposta após o encaminhamento de demandas ao Legislativo. “A audiência é fruto da demanda da população, que tem apresentado ao gabinete diversas questões relativas à educação infantil, desde as vagas na rede que não encontramos, já fizemos uma manifestação junto ao Ministério Público, são mais de mil crianças aguardando vagas em Poços. Além disso, sobre o atendimento, as transferências, sobre o Decreto Municipal que o prefeito baixou, que que faz com que as pessoas sejam prejudicadas, agora elas praticamente não podem mais escolher a creche que elas querem. A ideia é ouvir respostas da Secretaria a respeito dessas reivindicações e dar voz para a população”, afirma.

Durante o encontro, dúvidas e sugestões podem ser encaminhadas pelo WhatsApp (35) 3729-3800. Os eventos da Câmara são transmitidos pela Internet nas páginas do Facebook e YouTube, com tradução simultânea em Libras.