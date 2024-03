Polícia Civil de Minas Gerais prende homem acusado de estupro e outros crimes em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta sexta-feira, 22, a Polícia Civil de Minas Gerais, em operação coordenada pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, efetuou a prisão de um homem de 30 anos, suspeito dos crimes de estupro, ameaça, injúria e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia Especializada, no último domingo (17), o suspeito violou uma determinação judicial ao buscar sua ex-mulher, com quem não deveria manter contato. Após proferir ameaças e ofensas contra a vítima, o acusado teria mantido relação sexual sem o consentimento dela.

Após o ocorrido, a vítima procurou atendimento na Delegacia de Atendimento à Mulher na segunda-feira (18), onde prestou depoimento e recebeu encaminhamento para atendimento médico.

A autoridade policial responsável pelo caso solicitou a prisão preventiva do suspeito, medida que foi decretada ainda hoje pela Justiça Criminal. Em uma operação de rastreamento, a equipe da Delegacia Especializada localizou e prendeu o acusado no Bairro Nova Aparecida.

O homem foi conduzido à Delegacia de Atendimento à Mulher, onde prestou depoimento e posteriormente encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.