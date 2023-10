Banda Mittus: Uma Jornada Musical Através do Tempo e do Espaço

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A banda Mittus, uma força musical inegável com sede em Poços de Caldas, Minas Gerais, está conquistando corações e mentes ao oferecer uma tríade de experiências musicais únicas. Com sua habilidade de interpretar o legado da Legião Urbana, recriar a energia do Bon Jovi e trazer o espírito do rock ‘n’ roll de todas as épocas, a Mittus se destaca como uma das bandas mais notáveis e versáteis da região.

Desde a sua formação em 2008, a Mittus têm-se apresentado incansavelmente, acumulando mais de mil atuações notáveis que atestam a sua dedicação à arte da música. A Mittus é formada pelos músicos Bruno Mittus (vocalista), Giovani Luiz de Souza (baixista), Renan Roque (guitarrista) Murillo Santiago Ramos (baterista/backings vocals) e Joel Ferreira de Almeida no violão.

A banda se localizou como uma presença marcante em todo o Sul de Minas e no interior de São Paulo, onde tem públicos inspirados com sua paixão e profissionalismo.

Os destaques musicais da Mittus incluem:

• Tributo Legião Urbana: Com uma reverência respeitosa ao legado da Legião Urbana, a Mittus captura a essência emocional e poética da banda icônica, proporcionando uma experiência voluntária para os fãs e os amantes da música brasileira.

• Tributo Bon Jovi: A Mittus revive a energia contagiante e os sucessos cativantes do Bon Jovi, trazendo à vida os hinos do rock que definiram uma geração e continuam a emocionar plateias de todas as idades.

• Rock ‘n’ Roll de Todas as Épocas: Além dos tributos, a Mittus se aventura pelo amplo espectro do rock ‘n’ roll, trazendo à tona clássicos intemporais e favoritos contemporâneos em um show único eletrizante.

Além de seu sucesso regional, a Mittus também cruzou fronteiras, tendo realizado uma marcante apresentação internacional que solidificou ainda mais sua posição na música.

A Mittus agradece a todos os apoiadores e fãs por sua dedicação contínua ao longo desta jornada musical emocionante.

Sobre a Banda Mittus: A Mittus é uma banda apaixonada sediada em Poços de Caldas, Minas Gerais, que mergulha nas profundezas do rock ‘n’ roll e presta homenagem a ícones musicais através de suas apresentações inesquecíveis. Desde 2008, eles têm iluminado os palcos com sua energia, paixão e compromisso com a excelência musical.

Agenda

NY pub em Poços de Caldas agora em outubro com data a definir.

18/11 no help pub em Varginha

24/11 cachaçaria Água doce pouso Alegre