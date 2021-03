Barreiras sanitárias voltam a funcionar a partir de quarta-feira em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Comitê Extraordinário Covid-19, a fim de garantir os índices epidemiológicos e a manutenção das atividades econômicas, e em resposta às recomendações encaminhadas pelo Ministério Público neste domingo (21), decidiu pela manutenção das determinações impostas pelo Estado na chamada “Onda Roxa”, restringindo exclusivamente o funcionamento do shopping, mercado municipal e galerias da área central, a partir de quarta-feira (24).

No shopping e nas galerias só poderão funcionar supermercado, agência bancária, casa de câmbio e farmácia. No mercado municipal poderão funcionar apenas as bancas de hortifrutigranjeiros, açougues e peixarias. Nestes locais, os demais comércios não poderão promover a entrega de produtos na porta ou no balcão. Eles poderão funcionar somente com o delivery, com a entrega sendo feita diretamente na casa do consumidor.

As barreiras de contenção vão voltar a funcionar na cidade para coibir a entrada de turistas, inclusive, de familiares de moradores. A partir de quarta-feira, quem vier à cidade a trabalho terá que apresentar documento comprobatório da atividade ou da prestação de serviço a ser exercida.

O prefeito Sérgio Azevedo esteve nesta segunda-feira (22) na Corporação de Bombeiros e solicitou o auxílio dos militares nas barreiras, já que boa parte dos servidores está comprometida em atividades como vacinação, monitoramento de pacientes e na própria fiscalização para atender às restrições da Onda Roxa.

No documento encaminhado à Promotoria o Comitê Covid-19 reforça o pedido para que o Estado intervenha junto as demais microrregiões, de forma a fornecer mão-de-obra e equipamentos médicos necessários à viabilização e instalação de Hospitais de Campanha para atendimento da COVID-19. Dessa maneira, espera-se reduzir o número de leitos ocupados na cidade por pacientes de outras localidades.

Poços, conta hoje com 73 (setenta e três) leitos de UTI para tratamento exclusivo da COVID credenciados junto ao Ministério da Saúde. A fiscalização das determinações impostas pela chamada Onda Roxa continua ocorrendo com o apoio da Polícia Militar em todo o município. O descumprimento pode ocasionar a multa e interdição do estabelecimento, além da responsabilização por crime contra a saúde pública.

A resolução completa sobre essas medidas será publicada nesta terça-feira (23).