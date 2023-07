Biblioteca Centenário recebe arte de Lo Firmino

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Biblioteca Pública Municipal Centenário, ganhou um novo espaço com uma arte na parede criado pela artista Lo Firmino, integrando a programação de atividades culturais promovidas pelo Festival de Inverno de Poços de Caldas.

A ação, que foi um trabalho desenvolvido de 10 a 14 de julho, teve o auxílio do também artista visual Lucas Caetano, que realizou toda a preparação do local para receber a pintura. Além de ter sido acompanhada e filmada pelo assistente de criação Alyson Dias, que disponibilizará conteúdos com o antes e depois da revitalização.

Buscando a promoção da arte visual através do muralismo, Lo Firmino espalha cor e cultura para a cidade, visando ainda transformar o ambiente e propagar a interação entre artistas e população. Além disso, promove a produção cultural e usa toda subjetividade que faz ser da arte o que ela é, uma ferramenta de transformação social.

O local escolhido para receber a intervenção, que antes era usado para outros fins, agora, será um novo espaço onde o público poderá ler, estudar, trocar conhecimentos e também assistir a visuais educativos que eventualmente serão disponibilizados.

Segundo a artista, “O intuito era ressignificar a parede da biblioteca que é pouco acessada pela comunidade, usando as cores para dar vida através da arte, fazendo com que ela possa ser reconhecida como um espaço de uso comum, chamando atenção das pessoas para um lugar que é aberto a todos e importante para propagar conhecimento. Além disso, esta obra, como outras que já produzi, busca valorizar as meninas e a representatividade feminina.”

A Biblioteca Municipal Centenário está localizada na Praça Getúlio Vargas, nos fundos do Espaço Cultural da Urca, e é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30.

O Festival de Inverno foi promovido pela Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e a intervenção Arte no Muro contou com a produção da Carvalho Agência Cultural.



SOBRE LO FIRMINO

Loryane Firmino é artista visual poços-caldense. Nascida em 1997, desde essa época já inventa moda. Antes mesmo da graduação, fez diversos cursos que sempre a levavam para o universo que criativo, bordados, pintura, teatro e experimentando diversas outras customizações, evidenciando sua paixão em ‘criar’. Sabendo então que amava criar e que queria estar neste mundo criativo para sempre, optou por cursar Publicidade e Propaganda e no meio deste curso descobriu as artes visuais. Criou o @loofirmino no Instagram e lá mostra suas descobertas, letterings, murais, personalizações, identidade visuais, placas de maternidade e diversas outras ideias que foram gerando conexões e possibilidades para conectar a todos no mundo das artes levando esperança e amor.

Para saber mais, siga as redes sociais @loofirmino.