Bombeiros de Poços de Caldas resgatam tamanduá e o devolve à natureza

Na manhã de hoje, 15, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para uma ocorrência envolvendo a presença de um Tamanduá. O animal, adentrou o banheiro de uma edificação comercial próxima à Serra de São Domingos.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o mamífero acuado nos fundos do cômodo. Com habilidade e precaução, os militares empregaram dois cambões para realizar a captura do Tamanduá, transferindo-o para uma jaula especialmente designada para o manejo seguro de animais.

Durante o resgate, constatou-se que o Tamanduá não apresentava ferimentos. Em um gesto de preservação da fauna local, a equipe de resgate decidiu conduzir o animal para uma área de campos distante de residências, proporcionando-lhe o retorno ao seu habitat natural.

