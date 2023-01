BR 459 é liberada após três dias de interdição

Alice Dionisio

A BR-459 foi liberada na altura do KM 66, em Senador José Bento, na tarde desta quarta-feira (11). A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal, após três dias de interdição causada pela chuva.

No trecho, mais conhecido como ‘Serra de Ipuiúna’, foi registrado o desmoronamento de um barranco. Desde então, equipes com máquinas estavam trabalhando no local buscando a desobstrução.

Cerca de 100 caminhões com terra foram retirados.

