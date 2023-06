7º Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas será realizado nesta terça e quarta-feira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Tudo pronto para a realização do 7º Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas, evento realizado pela GSC Eventos em parceria com o IF Sul de Minas – Campus Muzambinho. Trata-se de um dos mais importantes congressos técnicos e científicos de Educação do Estado de Minas e que vem buscando, ao longo dos anos, ser um importante suporte no aperfeiçoamento e reciclagem para inúmeros profissionais da área na região do sul de Minas, do Estado e do Brasil.

Esta é a primeira edição presencial depois dos anos de pandemia e acontece nos dias 6 e 7 de junho, no Espaço Cultural da Urca, em Poços de Caldas. O Congresso traz uma grande contribuição às discussões na área da Educação em todo o país. Unindo e integrando acadêmicos, educadores, gestores educacionais e estudantes, visando possibilitar o diálogo e a reflexão sobre temas e desafios contemporâneos da educação no Brasil atual, o rumo que devemos dar à questão e o que todos podem fazer para a melhoria na Educação nas mais variadas esferas.

Neste sentido e trazendo uma perspectiva mais ampla dessa discussão, o Congresso recebe dia 06 de junho, às 16h, no Teatro Benigno Gaiga, o Professor Mateus Simões. Mateus Simões de Almeida atualmente é vice-governador do Estado. É advogado, professor de governança da Fundação Dom Cabral e procurador de carreira (licenciado) da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele ministra a conferência “Momentos atuais e os possíveis caminhos da Educação para os próximos anos no Estado de Minas Gerais e no Brasil”.

A palestra faz parte da programação oficial do Congresso e quem tiver interesse poderá fazer a inscrição na hora, na secretaria do evento dentro da Urca. Além do Congresso contar com um intenso conteúdo programático, vai oferecer também atividades paralelas como minicursos e apresentação de trabalhos científicos.

Ainda dentro da programação destaca-se a Conferência de Abertura “A Educação enquanto projeto nacional: Contribuição para a construção de uma sociedade justa, plural e democrática” com a professora Dra. Vera Navarro – Livre Docente USP. Para conhecer a programação completa acesse o site www.educacaopocos.com.br.

O 7º. Congresso Nacional de Educação de Poços de Caldas conta com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Educação de Poços de Caldas, Autarquia Municipal de Ensino, Instituto Alvoa, Abed – Associação Brasileira de Educação à Distância, Grupo Editorial Record, Telemídia Poços Net, Uniter e Telesapiens. Mais informações pelos telefones (35) 3697-1551 ou pelo celular (35) 99136 0156.