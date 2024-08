Brasil é campeão Sul Americano de Cricket com atletas da Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Seleção Brasileira de Cricket disputou o Sul Americano masculino da modalidade, realizado em Poços entre 15 e 18 de agosto. O Brasil foi o grande campeão da categoria Sub-19. No Sub-15, categoria integrada por atletas da Caldense, o Brasil A conquistou o título e o Brasil B ficou em terceiro lugar.

As partidas foram realizadas no Parque Ecológico da Zona Sul e no Estádio João Batista Gonçalves (Prontidão). A competição tradicionalmente é disputada no Rio de Janeiro, mas este ano foi realizada em Poços, aproveitando a grande estrutura da modalidade na cidade.

Cinco equipes participaram: Brasil A e Brasil B, Ilhas Cayman, Argentina e México. Os atletas que defendem a Seleção Brasileira Sub-15 são provenientes da Caldense e treinam no clube duas vezes por semana. Confira os resultados de todos os jogos do Brasil no campeonato:

Sub-15

15/08/2024: Brasil A 234/5 x 52/10 Ilhas Cayman

15/08/2024: Brasil B 167/2 x 163/10 Ilhas Cayman

16/08/2024: Argentina 50/2 x 48/10 Brasil B

16/08/2024: Brasil A 51/2 x 45/11 México

17/08/2024: Brasil A 91/2 x 89/10 Argentina

17/08/2024: Brasil B 157/7 x 174/6 México

18/08/2024: Brasil B 145/6 x 144/8 México (disputa pelo 3º)

18/08/2024: Brasil A 188/4 x 76/10 Argentina (final)

Sub-19

15/08/2024: Brasil 84/1 x 78/10 Ilhas Cayman

16/08/2024: Argentina 135/10 x 165/9 Brasil

16/08/2024: Ilhas Cayman 113/10 x 175/10 Brasil

17/08/2024: Brasil 107/4 x 106/10 Argentina (final)

Classificação final categoria Sub-19:

Campeão: Brasil

Vice: Argentina

3°lugar: Ilhas Cayman

Classificação final categoria Sub-15:

Campeão: Brasil A

Vice: Argentina

3°lugar: Brasil B

4° lugar: México

5° lugar Ilhas Cayman

Os melhores da competição:

– Melhor bowler Sub-15: Caique de Lima (Brasil)

– Melhor rebatedor Sub-15: Miguel Hernandes (Brasil)

– Melhor jogador do Campeonato Sub-15: Caique de Lima (Brasil)

– Melhor bowler Sub-19: Luiz Felipe Muniz (Brasil)

– Melhor rebatedor Sub-19: Luiz Felipe Muller (Brasil)

– Melhor jogador do Campeonato Sub-19: Luiz Felipe Muller (Brasil)

Elenco Brasil Sub-19: Chrystian, Leon, Luiz Felipe, Luiz Augusto, João Miguel, Rubens, Felipe Othavio, João Pedro, Riquelmi, Gustavo Luiz, Ramon, Valterson, Tiago Costa. Técnico: Richard Avery.

Elenco Brasil Sub-15 A: Bernardo Passoni, Miguel Silva, Rafael Lima, Breno Passoni, Alif Cândido, Caetano Souza, Luís Otávio Barzagli, Luiz Gabriel Frazão, Gabriel Barzagli, Caique Cirino, Victor Hugo Santos, João Lucas. Técnico: Alexandre Felippe.

Elenco Brasil Sub-15 B: Luiz Eduardo, Kauã Pereira, Miguel Prado, João Pedro, Nicolas Silva, Breno Magalhães, João Paulo, Ivo Costa, Jefferson Oliveira, Miguel Moura, Pedro Correia, Lucas Oliveira, Thiago Rocha. Técnico: Alexandre Felippe.