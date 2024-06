Briga generalizada em Poços de Caldas termina com prisão por dano a residência

A Polícia Militar de Poços de Caldas foi acionada no final da tarde de ontem, 25, para atender a uma ocorrência de briga generalizada em um residencial, na zona sul da cidade. Segundo informações recebidas pelo serviço de emergência, dois homens, pai e filho, de 56 e 27 anos respectivamente, estariam envolvidos no conflito.

Ao chegar ao local, a equipe policial encontrou os dois homens feridos. Testemunhas relataram que os indivíduos teriam danificado a porta de um apartamento, o que desencadeou uma briga com terceiros, que não foram identificados.

De acordo com os moradores, outro motivo para a briga seria a acusação de que um dos homens agredidos teria mostrado o órgão genital para uma criança de cinco anos, filha do homem ameaçado, em data anterior.

Os envolvidos, tanto autores quanto vítimas, foram detidos e levados à Santa Casa, onde permanecem sob observação médica. Após receberem atendimento, ambos assinaram o Termo Circunstanciado de Ocorrência e foram liberados, comprometendo-se a comparecer em juízo quando requisitados.

