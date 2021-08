Cafeicultores têm até dia 30 de agosto para se inscrever no Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estão abertas até o dia 30 de agosto as inscrições para o 14º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas, iniciativa que elege os melhores cafés produzidos no município. Para participar, o cafeicultor deve se inscrever no escritório local da Emater-MG (rua Pernambuco, 299 – Centro).

A disputa é aberta a todos os produtores da cidade que podem concorrer nas seguintes categorias: Café Natural, Café Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado e Café Orgânico. Entre as novidades desta edição está a aceitação de microlotes, permitindo a participação dos pequenos produtores.

Com patrocínio da Coopama, Sicredi e Bourbon, o concurso tem o objetivo de valorizar os cafeicultores e incentivar a produção de cafés especiais, além de fomentar, fortalecer e melhorar a qualidade do produto e estimular a adoção de boas práticas.

Para o presidente da Assolima, Luiz Carlos Zanetti, o Concurso de Qualidade dos Cafés é extremamente importante por evidenciar os cafés de Poços de Caldas, inclusive no exterior, uma vez que grande parte dos grãos é exportada, gerando aumento na renda dos trabalhadores da agricultura. “Todos que se inscrevem saem ganhando, por isso a importância de os cafeicultores participarem”, garante.

O 14º Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas é realizado pela Prefeitura de Poços de Caldas, Café Poços, IF Sul de Minas e Emater MG e tem o apoio do Sindicato dos Produtores Rurais, Sebrae e Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica.