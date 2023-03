Caldense acerta com reforços para repescagem do Campeonato Mineiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Veterana fará seu primeiro jogo na repescagem do Campeonato Mineiro no próximo sábado (18) às 18 horas em Sete Lagoas-MG, contra o Democrata-SL na Arena do Jacaré. Para reforçar o elenco na disputa da competição, a Veterana acertou com três jogadores.

Os três reforços já estão treinando normalmente no CT Ninho dos Periquitos. São eles: o meia Murilo Rangel, que teve passagens de destaque por diversos times tradicionais como Joinville, Paraná, Guarani, Novorizontino; o lateral-esquerdo Caxambú, com experiências em várias equipes do futebol mineiro e o experiente zagueiro Luan Bueno, de 35 anos.

“A Caldense está dando toda a condição para desenvolvermos nosso trabalho. Chego para ser um meia de ligação, deixar os companheiros na cara do gol, ajudar com gols, com assistências. Espero ser muito assertivo e efetivo para ajudar a Caldense”, falou o meia Murilo Rangel.

“Acredito muito no trabalho de todo o grupo, junto com a comissão, para que a gente possa fazer grandes jogos. Tenho certeza que a gente vai conseguir um grande desempenho nos jogos do triangular e conquistar as vitórias que precisamos”, disse o lateral-esquerdo Caxambú.

“Já tivemos uma conversa com o técnico Thiago Oliveira, ele nos pediu bastante intensidade. Cabe a nós assimilar a filosofia de trabalho dele o mais rápido possível para ajudar a Caldense a sair dessa situação. Um lugar onde o clube não merece estar”, comentou o zagueiro Luan.

FICHAS DOS ATLETAS

Luan Bueno

Posição: Zagueiro

Nome completo: Luan Bueno Ferreira de Brito

Nascimento: 28/06/1987

Origem: Brasília-DF

Altura: 1,86 m

Clubes: Brasiliense, Ponte Preta, Ferroviária, Boa Esporte, Joinville, Confiança, XV de Piracicaba, Santa Cruz

Caxambú

Posição: lateral-esquerdo

Nome completo: Westherley Garcia Nogueira

Nascimento: 23/01/1997

Origem: Caxambú-MG

Altura: 1,79 m

Clubes: Atlético-TC, Uberaba, Nacional de Muriaé, Atibaia, Inter de Santa Maria, Resende

Murilo Rangel

Posição: Meia

Nome completo: Murilo Rangel Barbosa

Nascimento: 01/08/1991

Origem: Limeira-SP

Altura: 1,79 m

Clubes: Iraty, Londrina, Paraná, Joinville, Inter de Limeira, Guarani, Novorizontino, Ferroviária, São Bento.

Fonte: Associação Atlética Caldense

Beatriz Aquino