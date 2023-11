Câmara de Poços realiza Semana Zumbi dos Palmares

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

De 20 a 24 de novembro, a Câmara de Poços realizará a Semana Zumbi dos Palmares, em alusão ao Dia da Consciência Negra. Várias atividades acontecem no Plenário do Legislativo, todos abertos ao público.

Na segunda-feira (20), às 18h, haverá abertura do evento e o lançamento do projeto “Estatuto da Igualdade Racial em Miúdos”. Trata-se de uma publicação que revela, de forma simplificada e direta, a realidade social do país. Utilizando linguagem dos jovens e a força dos quadrinhos para traduzir em desenhos, números e palavras os pontos principais do Estatuto da Igualdade Racial, o livro demonstra o fruto de debates democráticos e lutas de movimentos

sociais. O “EIR em Miúdos” consiste em uma história em que um professor negro explica para estudantes as origens do racismo no Brasil, as questões ligadas à escravização de pessoas africanas, os dados do mercado de trabalho, a imagem das pessoas negras na sociedade, entre outros tópicos.

O livro é de autoria de Madu Macedo e foi publicado através de uma parceria entre Senado Federal, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) e Escola do Legislativo da Câmara de Pouso Alegre. A Câmara de Poços adquiriu o material e fará entrega a todos os estudantes de 8º e 9º anos das redes municipal e estadual até o final do mês de novembro.

Dando sequência ao evento, na quarta-feira (22), às 19h, acontecerá uma palestra com o tema “Laudelina uma História que Inspira”, com a participação de Maria Aparecida Bispo dos Santos e Cleusa Aparecida da Silva, da Casa Laudelina de Campos Mello, da cidade de Campinas/SP.

Na quinta-feira (23), às 08h, a Câmara receberá a Oficina de Bonecas Abayomi, com a Mestre em Cultura Popular Lúcia Vera de Lima. Logo depois, haverá uma apresentação de Atabaques, com a presidente do COMPIRÉ (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica), Maria Augusta Clementino.

Finalizando o evento, na sexta-feira (24), às 19h30, a Câmara fará uma sessão solene para entrega do Diploma Laudelina de Campos Mello, instituído através da Resolução n. 905. O objetivo é homenagear entidades e pessoas que guardam e promovem a cultura negra no município.